東方日報C1：張文慈狂迷滋擾4年報警備案

藝人張文慈（Pinky）被瘋狂粉絲苦纏3、4年，不時在網絡上抹黑辱罵她。近日更被散播流言誹謗，叫監製棄用她及到寓所樓下威嚇見面，又對其家人作出滋擾，基於安全問題，Pinky幾經考慮終決定到警署備案。談及「案情」，她數度硬咽，並說：「我係公眾人物，食得鹹魚抵得渴，但千祈唔好搞到我屋企人！」



自從簽約無綫後，Pinky拍劇之餘亦兼顧內地商演工作，因此與內地粉絲有互動接觸，據悉其中一位女粉絲約於3、4年前開始，每當知道偶像有活動例必出席，Pinky有感粉絲長途跋涉前來支持，演出之餘都會抽時間與他們合照甚至茶敍，不料有人「恃熟賣熟」，有時會提出無理要求，Pinky惟有婉拒，奈何對方在社交平台開設多個帳號，再找「打手」發文抹黑及咒罵Pinky，鬧完一輪但「反省」後，又覺得自己有錯而向Pinky道歉。



殺到寓所樓下



類似情況近月愈見嚴重，有人一旦不獲偶像回覆即發難，有次特意來港因未能與Pinky接觸，即以不同姓名在偶像工作用的傳呼台留言，自稱懷上身孕仍舟車勞頓，結果搞到有小產迹象，直指Pinky「殺了她BB」！又以男人姓名留言，指正身在Pinky寓所樓下，要她立刻落樓見面，Pinky大驚，最終封鎖其社交帳號及停用傳呼台。



不停抹黑叫監製棄用



直至近日，有人轉而向Pinky身邊好友、廣告客戶及無綫監製「埋手」，於微博留言叫監製不要再起用Pinky拍劇，又廣傳消息訛稱「香港警務處已立案調查張文慈騙財騙感情」，短訊內容更指「（張文慈）還叫我們大家寄（禮物）去她弟弟家附近的物流站，一家人貪得無厭！」由於牽涉到法律問題及家人，Pinky決定往警署備案求助。



前日下午，Pinky在一名女友人陪同下到九龍城警署備案，精神疲憊的她落口供約半小時後步出。談到備案情況，她說：「警方向我澄清咗，冇立案控告我呢回事，亦幫我記低詳情叫我唔使擔心，不過我身邊人都勸戒我，唔應該同粉絲咁Close，我覺得係個別例子啫，其他粉絲其實都好好……」



收禮物只係尊重



「我想講，畀人話貪心，佢應該係講緊我收過粉絲送嘅小禮物，起初我覺得收禮物係尊重同接納佢哋嘅心意，後嚟我話唔再收喇，但有人即爆喊，甚至將禮物直接寄去無綫，其實我收過嘅只係茶葉、朱古力及飾物之類。」Pinky續說：「我細佬更加無辜，佢完全唔識我啲粉絲，亦同呢件事無關。講我冇所謂，但點解要牽連埋我屋企人呢？坦白講我好傷心，我擁有嘅嘢都係自己辛苦工作賺得嘅。」據悉，有人將自己與Pinky的合照印在日用品上，又在家放滿有關她的擺設、照片，更將相關相片傳給Pinky，她看後只覺得恐怖及瘋狂，隨即將之刪除。



張慧儀：要通知實Q



張文慈慘遭狂迷滋擾， 與她稔熟的張慧儀得知對方情況，大表驚訝，亦支持她報警，並提醒好友要通知樓下保安，勿開門給陌生人： 「有禮物送到屋企，叫姐姐千祈唔好收。」



而近年常與張文慈一起 登台的麥方喬（ 原名麥家琪） 對其遭遇深表同情： 「遇到呢啲事梗係慘，影響 工作同日常生活。（佢登台 時係咪好多粉絲圍？）佢係幾多朋友仔跟住，成件事我好贊成報警，人身安全最緊要，如果佢再遇到啲乜嘢 事，最緊要Call我同記者， 我即刻趕過去支援，都想睇 吓對方想點。」她直言很相信張文慈的為人，絕非貪小 便宜的人。



性感女神爆發演技



現年47歲的張文慈，近年被網民 美譽為「凍齡女神」，她曾在日本留學，回港後做模特兒，1996年參加亞洲小姐競選並獲「最完美體態大獎」，自此鋪下性感女神之路。她主演多套亞視 經典劇集，包括《我和殭屍有個約會》、《縱橫四海》等，更是導演王晶力捧的 「晶女郎」，拍下不少電影包括《強姦3之 OL誘惑》等。



自從有宗教信仰後，即減少 性感演出，近年在無綫劇集《宮心計2深 宮計》飾演「四司」之一的司膳汪敏 備受讚賞，在劇集《跳躍生命線》中演繹一場被發現曾拍性感床照的爆喊戲，網民狂讚她演技大爆發！



Kenny還得神落



另外，有「神州第一美男」之稱的藝人關智斌（Kenny），早前遭內地女狂迷騷擾長 達半年，除了在社交網發出帶有威脅性語氣訊息， 又獲得他大量個人資科， 令Kenny頓感人身安全受到極大威脅，更甚的是，該狂迷竟硬闖其清水灣屋苑，似有登堂入室的意圖，幸當時得保安阻止， 由於已觸及他可以容忍的底線，揚言 若情況再度發生，必定報警處理。 事隔二十多日， 昨日問及 Kenny事件的最新發展，他回覆時表示：「件事公開咗後，冇 再見到呢位Fans，亦都冇再搵我嘞。」



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