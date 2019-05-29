陳妍希實測跑步減肥　一個月之後驚人變化

台灣女星陳妍希雖然係宅男女神，但佢同天下女性一樣，都有減肥嘅煩惱。一向面圓圓嘅佢，2014年做大陸劇《神鵰俠侶》「小龍女」，更慘被網友笑係「小籠包」...依家做咗人妻、仔都生埋嘅陳妍希，依然有唔少Baby Fat，係就係望落後生啲，但上鏡始終冇咁好睇，所以佢上個月底就痛定思痛，開始跑步減肥，仲分享跑到面紅紅嘅相，誓要搣甩「小籠包」呢個名！



體重沒掉腿變粗



話咁快一個月過去，大家係咪期待陳妍希Fit咗好多呢？可惜嘅係，同大多數女仔一樣，陳妍希都減肥失敗...佢好失落咁表示：「好了，我的跑步生涯要結束了，跑了一陣子，體重都沒掉，腿還變粗了，真心哭了😭」唔止冇瘦到，對腳仲粗咗咁慘豬？不過佢好快又振作番，仲話依家改以游水減肥：「今天游了一公里加皮拉提斯40分鐘，看看可以維持多久。」但佢最後都話唔知自己可以撐幾耐...



網友感同身受



陳妍希呢個發文引起唔少回響，有網友感同身受話：「我也是只有跑步，但目前遇到瓶頸了😭」亦有人提醒佢要控制飲食，同埋建議佢做Gym增肌，仲有網友表示佢係冇認真拉筋先會「腳粗」。不過都有粉絲心痛表示佢依家已經好瘦，話佢點都係最靚嘅！