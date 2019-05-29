遭狂迷滋擾4年　張文慈發聲明：還我公義

藝人張文慈（Pinky）遭內地狂迷滋擾4年，終於受不了報警求助，東網報道事件後，今日Pinky再在社交網上載報案卡及發出聲明：「大家好，有一件事我需要在這裏跟大家做個聲明！一直以來我和粉絲的關係都很好，但近年我長時間受到了一位粉絲的惡意騷擾、誹謗和恐嚇。開始時她和我關係是很好的，我也很愛護她，就像對妹妹一樣，以至於後來她逐漸對我作出很多無理的要求。最初我也是包容和忍耐，但當有些事情我發現過了底線或做不到她的要求時，她就開始不高興，甚至不斷找她的朋友來罵我，騷擾我，恐嚇我，到我家樓下等我，這嚴重影響到了我的私人生活和工作，最重要是影響到我最愛的家人。原來我一次次的忍讓只會更加令她變本加厲，她甚至用過去送給我的禮物誣蔑（誣衊）我，被講到是貪她的禮物，周圍抹黑我，誇大不實的指控。在無奈之下我選擇用法律來保護自己，最終我去了差館報案。



她續指：「雖然每個人都有言論自由的權利，但是她不斷在社交平台周圍抹黑我，網絡欺凌像是一把殺人於無形的致命暗器，我選擇了報警，是為了要保護我家人，和保護我自己，我願意站出來，告訴大家～我沒有做過，去到法庭我也不會怕！我是一直用真心對待每一位愛我的粉絲，其他一直伴了我十多年的粉絲，也非常清楚我的為人！希望這件事，可以早日平息！還我公義！非常感恩有一直支持我的粉絲，我會繼續努力做好自己！」