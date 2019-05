61歲女同志名嘴艾倫迪珍妮絲(Ellen DeGeneres)現身大衛利達文(David Letterman)的Netflix清談節目《My Next Guest Needs No Introduction》,自爆約15、16歲時曾被繼父性侵。



艾倫指母親Betty DeGeneres當年嫁給一個「很壞的男人」,他趁艾倫母親離城時,向艾倫說:「我要幫你驗胸,因為我在你母親的乳房找到腫瘤,也要幫你驗一驗。」艾倫當時不懂反抗,慘遭毒手。



她為自己曾經就範感到憤怒,並表示:「當女性站出來指控人性侵,而不被相信時,我也感到憤怒,因為女人絕對不會捏造事實。」