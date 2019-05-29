又嚟二次創作！黃建東惡搞陳偉霆英文廣告

曾二次創作日本洗腦歌《PPAP》廣東話粗口諧音版而人氣急升嘅藝人黃建東又有新搞作，今次佢惡搞陳偉霆（William）嘅英文廣告，William喺廣告中大晒流利英文，有網民就大讚佢So Charming，亦有網民話佢發音好港式，但廣告最緊要有noise呢樣嘢William絕到做得到！而黃建東都吼中呢樣嘢整個二次創作，佢都係模仿William用英文講入行經過，不過就專登玩嘢，入面出現「I ding my lunch box（我叮飯盒）」、「goo ma（姑媽）」、「yum cha（飲茶）」等港式英文，講到發音絕對難唔到黃建東，因為佢曾經留學美國，唔中唔西嘅英文，網民睇完都覺得好好笑大讚「好正，真係好鍾意你啲二次創作！比原創更吸引」、「笑爆」、「我無限Loop 呀衰鬼xdd」。



黃建東接受東網電話訪問，話對上一次拍片已經兩年前，他說：「自己都想轉型做演員，但發覺機會唔多，其實呢兩年王祖藍同王君馨等人都有叫我拍番片，話自己嘅片先係最有價值，而又見到陳偉霆呢條片幾搞笑同簡單，所以就搞二次創作。」