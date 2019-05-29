具荷拉自殺獲救甦醒　獲金在中力撐日本活動

去年被舊愛毆打的韓團KARA的28歲前成員具荷拉最近患上抑鬱症，上周六晚在社交網留言說：「再見」後失聯企圖自殺，周日凌晨被經理人發現昏迷家中，送院搶救後，至前日才甦醒，並透過友人報平安及向大家致歉：「因為有太多事情擠壓在一起，造成我的身體和心靈相當痛苦，非常抱歉，我會努力復原。」



而昨晚播出的SBS節目《深夜正式演藝》便採訪到事發當天，接到具荷拉經理人報案後出動的消防員，對方指經理人當時報案稱具荷拉是煙霧中毒昏迷，當時經理人在屋外，並已將具荷拉抬出房及躺在玄關門口，當時確認患者的情況，其呼吸與脈搏還在，但卻失去意識，亦對痛楚沒有任何反應，故為她進行急救後便直接移送到醫院。之後再有消防員到具荷拉的寓所清理現場，並打開窗戶通風，以驅散屋內的煙霧，灑水後才完全熄滅，消防員又指他們抵達現場時，屋內煙霧瀰漫。



而據日媒報道，具荷拉之前在日本展開個人活動，便獲得韓團JYJ成員金在中不少幫助，近年活躍於日本演藝界的金在中，於當地開設個人事務所，具荷拉早前曾找他咨詢，而今年3月在橫濱Arena舉行的Tokyo Girls Music Festival，具荷拉便是在金在中穿針引線下踏上該舞台。

