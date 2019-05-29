壓軸為杜德偉行騷　陳小春嚇到標汗

歌手杜德偉（Alex）於杭州順利舉行首個自家品牌創作MNA時裝show，Alex眼光獨到，找來好友陳小春為時裝show壓軸出場，掀起整晚的高潮，所有嘉賓都舉機拍照狂歡，令時裝show成功演出。首次行catwalk的小春完show後接受訪問，他笑說：「我仲流緊汗，行之前唔知自己要望邊度，最後唔諗啦，昂然大步挺胸行就算啦！好彩有音樂，如果冇音樂，真係騰呀！行完幾分鐘catwalk，好似唱完半個鐘頭演唱會咁！」



Alex馬上反問：「係唔係呀？」小春說：「真係！唔係講笑！我picture唔到個畫面係點，如果台下冇人有反應咁點算呢？又驚有肚腩又驚條褲會甩⋯⋯」Alex回應：「我啲衫點會呢？小春又咁fit！真係好多謝小春，因為獻出第一次，但佢完全駕馭到套衫，佢一行出場全場哄動，有小春成個show真係生色不少！」



而其他好友志偉、B哥則投訴：「點解剩係叫小春，唔叫我哋行呀？」Alex說：「下次要幫曾志偉設計衣服，揀套短度闊封畀佢！」Alex再問小春，下次是否願意再幫手行show，小春爽快回答：「冇問題！」果然夠老友。