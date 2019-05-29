宣萱孖蝦頭放笑彈　張振朗扮女人搶鏡

藝人宣萱為美容纖體中心拍攝宣傳短劇，更與張振朗和楊詩敏（蝦頭）合作，拍攝新版「不懂去斑的女人」。宣傳短劇主要圍繞三個不同的主題，包括「不懂去斑的女人」、「十月初五的瘡印」和「女神廚房」等，為大家提供各種美容方法，相當搞笑。而於「不懂去斑的女人」中，蝦頭飾演「蝦姐」，張振朗反串做「Cherry」，可謂搶晒鏡，宣萱和蝦頭更大讚他靚女，宣萱笑言對方的女性打扮比男人打扮還要靚。而蝦頭則指張振朗靚過好多人，更激似陳松伶。張振朗也自豪謂：「我覺得自己可以開拓另一個市場，就係美容界做代言人。」隨即被蝦頭反問是否想搶另一代言人馬國明飯碗。



另外，宣萱和蝦頭同場大放笑彈。兩人更互笠高帽，宣萱說：「她演繹的蝦姐是搞笑版，我是惡版。我在化妝時候，聽到她講『I don't care ！』她說得好好笑！其實搞笑不容易，是最難！剛剛蝦頭在笑的時候，我聽到把聲就已經覺得好好笑。每一個人都有強弱項，搞笑是偏向我的弱項。」而蝦頭就大讚宣萱人靚兼完美：「她是Mall姐，我是蝦姐，其實學她說話好難，她講得好快，但字字珠璣、字正腔圓，沒有尾音的。」