隨時復工！岑麗香爆囝囝鍾意「斟茶」

34歲藝人岑麗香今年3月誕下愛子Jacob，今日她正式復工到中環出席活動，身形纖瘦的她完全不似剛生完BB，但她直言收身成果尚差少許：「想瘦多幾磅，依家牛仔褲最後粒鈕都扣到，係緊少少，生咗兩個半月，都休息夠，隨時ready復工，今日坐喺化妝枱度化妝好開心，感覺返晒嚟。（會唔會拍劇？）所有嘢都冇所謂，想繼續做嘢。（出門口會唔會唔捨得BB？）會呀！有望多眼同埋聞BB陣味，但工作同家庭要有平衡。」



香香透露囝囝Jacob中文名叫吳主軒，由老爺奶奶取名，意思是心中有神。問現在到換尿片及奶粉是否熟手？她讚囝囝都算易湊，並跟老公強強分工合作湊B，這段時間更感受到母愛偉大，她又笑說：「強強最叻換片，阿仔好客氣，鍾意『斟茶』！（佢有冇向你斟茶？）佢個個都斟，好有禮貌！（依家你係餵人奶？）兩樣（人奶及奶粉）都有。」她又提到生BB的經過，當日選擇順產分娩，過程順利：「BB好錫我，麻醉針都未打得切就生咗，嗰朝十點入院，三點陣痛，七點就出咗世。（生多個？）搞掂呢個先。（想一仔一女？）冇咁快，但將來都想。」她又指姊妹李亞男及鍾嘉欣都有探BB，笑指怕囝囝見得靚女多會眼角高，問會否跟姊妹對親家，她笑言等囝囝返學後再說。