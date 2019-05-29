李多熙倒奶搶鏡　林秀晶張基龍新劇玩姊弟戀

韓星林秀晶、李多熙、張基龍及全慧珍今午在首爾出席tvN新劇《請輸入檢索詞WWW》的發布會，林秀晶以白色套裝密實現身，而身穿黑色低胸裙的李多熙烏得身時倒奶搶鏡。劇集是講述在搜尋網站公司工作女性與她們的愛情故事。



談到接拍劇集的原因，林秀晶指：「這是講述在網站公司工作的女性的生活和愛情的故事，是作為這個年齡層的我，覺得有共鳴的故事，我認為這是我從來沒見過的角色，裴朵美這個角色是向着目標進發，很有上進心的人，但她在愛情面前就變得很柔弱。」而張基龍亦指劇集用了前所未有的題材，覺得故事非常有趣，在拍攝時比起覺得緊張，更加覺得興奮和期待。而39歲的林秀晶將與26歲的張基龍上演姊弟戀，林秀晶表示：「張基龍與他的角色朴模建很相似，比起實際年齡更成熟和冷靜，有哥哥的魅力。」



一直想撇開冷酷形象的李多熙就說：「聽到將會和秀晶姐姐及慧珍姐姐合作的消息就非常期待，立即想着一定要接拍，在拍攝時和其他女演員的合作很開心，我相信女觀眾亦會很喜歡這部作品。」