點解仲未做老竇？徐天佑自揭未生仔之謎

藝人徐天佑出席「GO WILD 出走西澳」推廣活動記者招待會，他受訪時表示，一年前去過澳洲拍鐵路特輯，但未去過西澳，表示很想去西澳。問到可恨拍旅遊節目？他表示：「上次都係類似，有時行程係辛苦啲，冇乜點玩，不過前後可以stay耐啲，就可以去啲平時難去到啲嘅地方。」問到下次想帶埋太太去西澳？他即笑言：「佢去就享受，上次澳洲佢都有去，佢就去晒啲正嘅地方，send啲相畀我睇，但我就做嘢，日日5、6點起身，拍十幾個鐘，見到佢日日攞住一袋二袋返嚟話好辛苦，我就話邊個辛苦啲先，但其實係開心嘅，同老婆一齊去做嘢。」



問到下次二人世界去旅行可會好些？他表示：「其實我哋啱啱先一齊去完歐洲同埋埃及金字塔，不過玩咗幾日就趕住返嚟，因為要做嘢，忙舞台劇，8月上演，會加場，我就同佢哋講賣得幾好，係咪應該獎勵去旅行。」他表示現時圍讀劇本，要等英國導演來港再排練。問到現時可有時間「造人」？他表示：「真係隨緣。（想唔想？）隨緣，依家慢慢變得隨緣，因為真係好忙，呢兩年不斷做嘢，年尾有三部戲上，搵多啲先，之後安排時間留畀家庭。」