唔怕做諧星！張敬軒一人演兩角放笑彈

歌手張敬軒（軒仔）獲邀成為枇杷膏代言人，一連兩條廣告片陸續見街，喺第一條電視廣告片入面，軒仔扮演行山友同埋自己個肺，一人分飾兩角，發揮佢搞笑兼扮嘢天分。廣告一開始，「行山軒」被一個「小廢青」拖住隻腳，望多兩望，呢個人打機唔願瞓、由朝到晚開行冷氣吹住，搞到個人又乾又虚，仲成日吸埋啲廢氣，最後發現原來呢個人就係佢自己個肺！



「阿肺」着住件彩色波點睡衣、Bob頭加大眼鏡烏卒卒造型，淨係個Look都娛樂性十足，再加埋軒仔七情上面嘅演技，難怪網民紛紛都話佢係被歌唱事業耽誤咗嘅諧星。至於第二條廣告片入面，軒仔繼續大放笑彈飾演「阿肺」，不過今次佢嘅主人晚晚煲劇又喊又盛，搞到「阿肺」喊晒口咁話搞到佢都傷晒，十分搞笑。



近年喺網絡同演唱會上，佢化身「降兩度」同「火龍果」成為網上熱話，扮嘢功力出神入化，拍廣告亦加入咗唔少扮嘢搞笑元素：「我好鍾意今次廣告個概念，廣告除咗有搞笑效果，我仲可以想像到如果我有個仔，一定似足入面個小廢青！」問到怕唔怕被定型為「諧星」，佢話：「其實都係想透過唔同方法畀唔同年齡層嘅觀眾認識我、我嘅音樂同演技。」





