好有意義！馮允謙新歌教人愛要及時

唱作人馮允謙（Jay）新歌《山旮旯》MV，承接上一首作品《聲音導航》以旅遊比喻人生，飾演旅行社老闆的他，上次遇到一對窮遊小情侶，今次新歌《山旯旮》MV，有一位伯伯找上門，他為履行與已離去伴侶的承諾，決定一人遊不丹，寓意愛要及時。



Jay坦言最初聽到歌名《山旮旯》時「R」爆頭，他笑說：「太繞口啦，我讀咗好多次先至啱，不過當我明白呢個歌名係比喻一個遙遠的理想，甚至未必得到其他人認同嘅夢想，唔可以因為困難就諸多藉口去放棄。」就好似「山旮旯」一樣好刁轉，不過夢想成真的時候的確令人振奮。原來Jay最初接到新歌時很開心和興奮，因為這是他的夢想班底，他說：「好開心新歌班底陣容強勁，周錫漢亦都係上次《聲音導航》監製之一，王菀之係我好喜愛嘅唱作人，佢所有作品我都有好好欣賞，好鍾意佢嘅歌。而黃偉文大師級嘅歌詞，我一直都希望唱到佢寫嘅詞。今次呢個班底好正，係我嘅夢想。」



新歌MV中，Jay幫助伯伯履行亡妻的旅行夢，原來不丹就是他心目中的山旮旯旅行計劃目的地，他說：「我希望完成今年出唱片嘅project之後，明年可以去不丹旅行，帶埋《山旮旯》去歌詞提到嘅不丹，一個曾經被譽為全世界最快樂嘅國家，我想去感受一下，仲希望喺當地創作新歌添！」