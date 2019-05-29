孖妹妹錄節目！李燦赫為海軍隊寫歌感光榮

韓國兄妹組合樂童音樂家的22歲成員李燦赫於2017年9月自薦進入海軍隊服役，他今日在慶尚北道的海軍隊第一社團出席退伍儀式，結束近兩年的海軍生涯。李燦赫透過所屬的YG事務所發表退伍的感受：「我獲得了很多經驗，認識了很多人，是非常有意義的時間，我現在有很多想做的事情，在當值的時候寫下了人生目標清單，現在開始我要一一達成。」



談到在軍中最難忘的時刻，李燦赫指是受訓時的第一次宗教活動上，吃到朱古力批和飲可樂的時候，問他如果再被召回海軍隊，會否再去時，他就說：「當然會去！」而李燦赫在海軍隊服役時，為海軍隊寫了「海軍勝戰歌」，包辦作曲和填詞，他指當時因為碰上公開招募的時間，便有幸寫了這首歌：「我利用做任務以外的時間，用吉他來作歌並錄音，將我在行軍時想到的歌詞和旋律寫下來，看到其他同袍在我面前唱，覺得很滿足，能夠在海軍隊留下我的名字，覺得好光榮。」



李燦赫表示退伍後會與父親一起去旅行，回來後便會開始準備新專輯，而今年4月7日是樂童音樂家出道5周年的日子，李燦赫指5周年對他來說還未滿足，還有很多未展現給大家看的地方，今後會帶更多好歌給大家，希望大家期待。而李燦赫又透露明日將與妹妹李秀賢及女歌手Somi錄影JTBC節目《認識的哥哥》，是他退伍後首個節目。