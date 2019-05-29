力臻完美！沈慧林為偶像奧雲絞盡腦汁

萬希泉創辦人沈慧林（William）邀請偶像前英格蘭球星米高奧雲（Michael Owen）合作推出腕錶，奧雲更將於6月7日捲風式來港。他今次來港三日，行程緊密，除了香港出席腕錶發布會，分享榮升設計師的心得外，還會到深圳和廣州與球迷作近距離接觸。而William能與偶像合作十分興奮，他謂印象最深刻的入球就是1998年世界盃英格蘭對阿根廷一賽中，當年年僅18歲奧雲在世界賽中以精彩的入球嶄露頭角，展示實力。說起偶像時William雙眼更充滿神采，提到這次腕錶製作的難度，他表示為了要把12時位置的金球做到可滾動效果，花了不少時間和心力研究，希望可以為偶像的設計力臻完美。



首次出任腕錶設計師的奧雲，透露此錶以足球為主題，當中12時位置以立體金球裝飾，為紀念他於2001年獲「金球獎」的最高殊榮。另外，時間刻度中的「10」，亦用上紅色刻度，代表奧雲的「10」號球衣。此系列腕錶全球限量263隻，還附上奧雲親筆簽名的證書，當中收錄了他針對那一球的語錄，意義非凡。問到奧雲哪球入球最難忘？他謂球迷心目中有不少難忘經典入球，但要他選比較特別是的一球，他會選2001年8月12日的英格蘭慈善盾，利物浦對曼聯一役，他射入決定性的一球，令利物浦奪得第四次英格蘭慈善盾的冠軍寶座，亦是他職業生涯中第97個入球。他續說：「那是賽事中的第二個入球，令利物浦領先2：0 ，雖然後來曼聯亦射入一球，但利物浦仍能保持優勢到完場，順利捧盃。」

