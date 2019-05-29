蔡楓華擬控告梁思浩陳彥行誹謗

資深歌手蔡楓華突然喺社交網發文表示要控告梁思浩，李麗蕊及陳彥行，就兩個月前三人喺網台節目上的言論，對佢作出惡意誹謗、失實報道以及極大侮辱，佢留言：「三位主持人包括梁思浩先生，李麗蕊小姐及陳彥行小姐發表長約5分鐘之對話，內容涉及對我本人蔡楓華構成惡意誹謗，失實報導（道）及極大侮辱，本人與律師經詳細商討後，決定向該三位主持人及其網台公司作出控告，有關律師信件已發出。本人之所以採取法律行動，是為了彰顯公義及還我一個公道。」梁思浩在節目中大談當年與蔡楓華相處及言行舉止，包括經常懷緬過去等等。



梁思浩回覆東網，佢話：「我只喺網台節目中提及蔡楓華兩次，一次係話小時候曾經喺公園見到佢，當時係仲做緊香蕉哥哥，而第二次則是重提做《城市追擊》主持時，曾追訪過蔡楓華，當時佢神態有啲異於常人，不過我都有補充番話佢依家有進步，都有鼓勵佢。（可覺得自己言論有誹謗之嫌？）如果我言論有誹謗成份，咁當年唔會出到街啦！（可覺得有人敏感咗？）係有人敏感咗囉，如果蔡楓華有需要，我可以同佢解釋一次嘅。（同佢致歉？）我覺得冇需要囉。（收到律師信未？）冇，不過我聽日會返電台了解吓件事。」