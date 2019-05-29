粉絲叫拍拖　林允床照洩蜜想嗒王大陸

台灣型男王大陸出道至今緋聞多多，今日是他28歲牛一，曾跟他合作拍戲的內地女星林允上載多張合照為他慶生，由於相片「洩蜜」處處，令網友懷疑兩人關係匪淺，還留言叫他們快點拍拖！



王大陸因電影《我的少女時代》走紅，其感情生活一直備受關注，出道以來緋聞不斷，先後跟台灣女星劉奕兒、製作人陳玉珊傳緋聞，去年更「衝出台灣」，與韓國女星姜漢娜傳緋聞。早前，他被拍得於上海與一名女子返回住處，有指該女子就是姜漢娜，但姜漢娜已透過經理人公司否認。



與姜漢娜傳緋聞



但是王大陸的28歲生日沒有姜漢娜的身影，取而代之的卻是「星女郎」林允，她於微博上載多張早前與王大陸合作電影《一吻定情》的片場照，並留言「陽光、帥氣的王大陸祝你生日快樂」。



由於相片中出現不少不同背景的合照，當中包括王大陸的搞笑「床照」及林允張大嘴扮「鯨吞」男方的照片，當然亦有林允與王大陸鬧着玩的鏡頭，每張相都看得出兩人感情非常之好，相當有愛。因為二人的互動儼如一對情侶，令不少粉絲立即偵探上身，懷疑兩人已撻着，亦有粉絲留言希望兩人能夠發展「王林戀」，大讚兩人外形相當合襯！