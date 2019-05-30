失婚後冇再拍拖　蔡宛珊勉勵女性要自強

模特兒蔡宛珊（Sarika）早前因前夫與藝人姚子羚爆出戀情而成為新聞人物，而Sarika早前在網上寫千字文回應，強調沒有向Raymond索贍養費，豎立獨立女性形象。Sarika接受訪問，表示會以正面心態面對情傷，很開心這段時間得到支持。口才了得的她有意開Live分享獨立女性心態。對於子羚的遭遇，她作出鼓勵及祝福，並勉勵女性要自強：「可能件事本身係唔好，但其實好多嘢係視乎自己點睇，例如我喺上一段婚姻學到好多嘢，好似要好好管理情緒，凡事正面咁睇，有時外界會框架住女性幾多歲應該做啲乜，但我勉勵天下女性最緊要愛錫自己，啱嘅時候自然會遇上啱嘅人。」



雖然Sarika表示婚變沒有影響對戀愛的憧憬，但離婚多時也沒有再拍拖，即使偶有追求者，但亦沒有下文：「試過一次唔係咁成功，都會睇定啲先，我相信係緣分未到，唔排除再婚，但唔會Set幾時。（擇偶條件有冇變？）最緊要溝通到、錫屋企人、鍾意運動。（要專一唔可以花弗？）當然想，但安全感唔係單方面，我唔會管制對方，多唔多女性朋友唔係重點，最緊要有交帶。」她表示目前會更努力工作，將會拍ViuTV劇集：「係恐怖故事，戲份唔少，不過係事件之前接落嘅。」