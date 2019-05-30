何浩文桃花旺　緋聞冇停過

藝人何浩文以跳唱組合Bro5身份加入娛樂圈，曾參演電影《喜愛夜蒲2》等多部作品，至2013年獲導演王晶睇中加盟旗下，2015年全裸演出《鴨王》成功彈起！近年他轉攻電視圈，先後參演無綫劇《賭城群英會》及《荷里活有個大老千》等入屋。事業得意的他桃花運同樣旺盛，曾與多位靚女藝人傳緋聞。



盧頌之、何珮瑜



何浩文早年曾與盧頌之拍劇，當時二人結伴夜蒲飲酒傳緋聞，惟他們未有承認戀情。另外，當年他與何珮瑜分屬同門，並傳出緋聞，曾在首映活動手拖手，更又攬又錫，但事後何珮瑜表示只當他是精神伴侶。



糖妹



2011年，歌手糖妹主動力追何浩文，隨後展開「長短腳之戀」，但戀情公開後，他被指借女方人氣上位，其後又借糖妹洋名Kandy之名推出露股寫真，令女方公司詐型，兩人於2013年份手收場。



唐紫瓊（Candy）



2016年，何浩文曾與前港姐麥明詩傳緋聞，最後不了了之。他其後公開與空姐女友唐紫瓊（Candy）的戀情，兩人拍拖期間不時放閃，惟他們去年在社交網甚少互動，更互相取消關注，Dominic直認雙方因了解而分開。

