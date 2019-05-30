【閨蜜睡房】性感戲頂硬上！小谷戲服得膠紙

藝人谷祖琳（小谷）外表男仔頭，婚後先後誕下兩女，才終於「發現」自己是女人，但她笑言自己骨子裏仍然是男仔，性格十分爽直，早前應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》邀請擔任嘉賓，一連三集與主持人俞詠文（Angela）促膝談心。



造型係恐怖過鬼



曾演過多齣驚慄片的小谷，其恐怖造型令觀眾留下深刻印象，甚至乎她自己見到都怕，她說：「我諗我唔會再拍恐怖片，因為我真心驚，拍緊嗰時都好驚，譬如拍彭氏兄弟去泰國拍嗰套，我係感覺到『佢』存在，我又驚，『佢』又驚，因為我個鬼裝真係好鬼，如果真係有鬼，我相信我個造型係恐怖過佢。」



最想攞「最佳女主角」



不過論驚嚇，小谷更加怕拍性感戲，多年前她與古天樂拍《野獸之瞳》，第一日第一場戲，她說最記得服裝姐姐拿來的服裝，是兩塊膠紙，她說：「我好記得，嗰兩塊膠紙，係嗰啲大力膠布，話導演話如果唔貼就好容易穿崩，我即刻吓！咩事？我拍嗰陣係完全唔知道係咁。」她說現在才說出來，或者有人會懷疑她講大話，但她以肯定口脗說：「但係真㗎，我唔係怨。」



當年她亦乖乖照拍，點解？因為她相信經理人：「佢叫我做乜嘢都係為我好嘅，就算佢唔話畀我知，都係為我好嘅，不過如果大家有興趣睇番，我真係全套戲發緊夢。」不過，她說始終最喜歡是演戲，笑言目標是想獲「最佳女主角」呢！想知道更多谷祖琳的真情真性，就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》了！

