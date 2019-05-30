被長腿女神收服！「鴨王」何浩文隨時封盤

現年30歲的「鴨王」何浩文早前憑無綫劇《荷里活有個大老千》成功入屋，早年感情生活多姿多采的他，去年撻着同門師妹、曾參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》的長腿模特兒方敏婷，女方性格開朗隨和，與Dominic分外合拍，雙方拍拖一年感情穩定。



「準女婿」身份打點後事



不過，Natalie的父親早前在內地不幸猝死，由於事出突然，令她陷入一片混亂之中，Dominic即以「準女婿」身份打點一切，並聯絡熟悉內地法律的朋友幫忙，而且推掉六位數字廣告工作，全方位陪伴及照顧女友，陪伴她走出喪父陰霾。兩人感情因而一日千里，更視彼此為結婚對象，正積極向這個目標邁進！



東網聯絡Dominic，他承認陪伴女友走過最黑暗的時刻：「冇錯，之前Natalie屋企出咗事，身為男友當然盡力幫。（係咪已經視女友為結婚對象？）同佢相處真係好舒服，大家溝通得好好，當然希望向呢個目標去行，不過依家事業為先，希望努力做到成績。」而Natalie亦大讚男友可靠：「之前佢陪住我，我好多屋企人、親友都見過佢，大家對佢印象好好。我暫時唔會畀滿分佢，因為希望佢有進步空間！」



練跑顧住談情



兩人日前在觀塘海濱花園跑步拍拖，為博Natalie一笑，Dominic全程動作多多，一時在女友面前打拳、一時又拉着她嬉戲，而女方心情似乎已平復。跑了半小時後，Natalie向男友撒嬌喊攰，Dominic即二話不說孭起她，邊跑邊談情，相當甜蜜！細心的他跑完後更幫女友買水解渴，一支水兩份飲，Natalie亦體貼地幫男友抹汗，相當恩愛！



「鴨王」吸金 4個月賺600萬



Dominic受訪時明言想事業更上一層樓，其實他的吸金力一向強勁，早年憑主演電影《鴨王》得到不少登台機會，當時有報道指他4個月出騷80場，穩賺約600萬港元！近年除了做藝人外，他還開設製作公司，生意相當不俗。