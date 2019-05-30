不成功便封肚！何思諺努力造人湊「好」字

藝人何思諺（Leanne）和囝囝杜杜齊齊為小Model比賽擔任嘉賓評判，活動上Leanne與杜杜除了向七隊參賽者分享其親子Mix & Match 心得，更首度親子檔即場示範行Catwalk。以爸爸Mr.成員杜志烜（Tom）為偶像及模仿對象的杜杜，原來除了打鼓了得外，行起Catwalk來更有型有格，博得現場掌聲。



看着台下小朋友為爸爸揀衫，手拖手行Catwalk，Leanne直言覺得他們勇於嘗試，非常厲害，她又指囝囝杜杜現時都很有主見，自己會襯衫出街。Tom近年喜歡以恤衫、皮靴打扮，杜杜有日問為甚麼自己沒有皮帶和靴，Leanne笑說：「杜杜好仰慕爸爸，近年開始學爸爸打扮，有次揀了恤衫、短褲，但因為冇皮靴就襯了返學皮鞋，話要和爸爸一樣呢！」Leanne亦覺得杜杜自拍了一次廣告後，不但更了解他們的工作，亦愈來愈有表現欲，就像在當日活動前，會主動問自己是不是都要行Catwalk，更在家預習照鏡試擺甫士，十分可愛！至於會不會讓囝囝入娛樂圈，Leanne覺得最重要還是看他自己選擇。



談及2019快走了一半，Leanne正面對努力造人問題，畢竟杜杜已7歲，不想兩個小朋友年齡差太多，而奶奶表現更是非常積極，Leanne說：「我同老公商量過都覺得是時候，但2019不成功便封肚，剩低幾個月將責任交給他了，哈哈，而奶奶連囡囡個名都想好，叫杜海倫Helen。」