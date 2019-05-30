東方日報C1：何浩文封盤被方敏婷長腿收服

藝人何浩文（Dominic）與同門長腿師妹方敏婷（Natalie）拍拖一年，早前Natalie 慘受喪父之痛，Dominic即推掉六位數字的廣告工作，以「準女婿」身份打點一切！患難見真情的兩人感情大躍進，並朝着結婚目標邁進，期望早日開花結果！



現年30歲的「鴨王」何浩文早前憑劇集《荷里活有個大老千》成功入屋，早年感情生活多姿多采的他，去年撻着同門師妹、曾參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》的長腿模特兒方敏婷，女方性格開朗隨和，與Dominic分外合拍，雙方拍拖一年感情穩定。



「準女婿」身份打點後事



不過，Natalie的父親早前在內地不幸猝死，由於事出突然，令她陷入一片混亂之中，Dominic即以「準女婿」身份打點一切，並聯絡熟悉內地法律的朋友幫忙，而且推掉六位數字廣告工作，全方位照顧女友，陪伴她走出喪父陰霾。兩人感情因而一日千里，更視彼此為結婚對象，正積極向這個目標邁進！



練跑顧住談情



兩人日前被發現在觀塘海濱花園跑步拍拖，為博Natalie一笑，Dominic全程動作多多，一時在女友面前打拳、一時又拉着她嬉戲，而女方心情似乎已平復。跑了半小時後，Natalie向男友撒嬌喊攰，Dominic即二話不說孭起她，邊跑邊談情，相當甜蜜！細心的他跑完後更幫女友買水解渴，一支水兩份飲，Natalie亦體貼地幫男友抹汗，相當恩愛！



記者聯絡Dominic，他承認陪伴女友走過最黑暗的時刻：「冇錯，之前Natalie屋企出咗事，身為男友當然盡力幫。（係咪已經視女友為結婚對象？）同佢相處真係好舒服，大家溝通得好好，當然希望向呢個目標去行，不過依家事業為先，希望努力做到成績。」而Natalie亦大讚男友可靠：「之前佢陪住我，我好多屋企人、親友都見過佢，大家對佢印象好好。我暫時唔會畀滿分佢，因為希望佢有進步空間！」



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