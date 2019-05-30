巧遇舒淇　金鈴為新腕表參觀藝術館搵靈感

萬希泉大中華區董事兼「金槌拍賣官」金鈴早前代表萬希泉到紐約，出席當地年度盛事「2019年度中美時尚慈善夜」，席間更巧遇上影星舒淇，穿上黑色套裝的舒淇，狀況甚佳，兩人外地相遇，自然合照留念，同場還有美國影星Fran Drescher、著名建築設計師貝建中和雜誌中國版主編張宇等，萬希泉並捐出龍鳳呈祥系列腕表作慈善拍賣，結果由日本藝術家則松金蔵以高價拍得，貝建中更即場戴上腕表。金鈴說：「經過這次美國之旅，我對北美市場充滿信心，希望在不久的將來，可以將品牌拓展到美國。」



另外金鈴又出席由美籍華人靳羽西發起的「中國范兒」紐約快閃體驗空間，是次活動在紐約中央車站的範德比爾特大廳舉行，金鈴親自向嘉賓介紹新系列，當中亦包括她去年自己設計的「羽化成蝶」系列腕表。她又順道到現代藝術博物館（The Museum of Modern Art）參觀欣賞藝術展，為正在設計及製作的第二個系列腕表吸取靈感。她說：「一直以來，陀飛輪腕表給人的印象都是高高在上、專業化、男性化，在一定程度上也限制了女性消費者。作為女性設計師，會以女性的角度出發，以美感及易於配襯為出發點，令陀飛輪腕表成為時尚配飾之一。」她透露第二個系列腕表會以十二星座為主題，配以美鑽，充滿着浪漫情懷。