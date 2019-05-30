陳芳語助陣　王大文相隔六年再開音樂會

創作歌手王大文近期發行了個人第三張專輯《國際太空站》，相隔六年再次舉行音樂分享會，場地與上次舉行的相同，他說等了三年才發新專輯，再次選擇回到同一場地開音樂分享會，是想紀念當初在這裏第一次辦分享會的時候。大文特別為現場悉心布置，親手為Keyboard掛上月球布幕、掛上聖誕燈，瞬間打造出宇宙星空的氛圍，大文用簡單的音符設計了一段具有空間感的音樂來開場，以呼應《國際太空站》專輯所要傳達的距離感，唱起了這次新專輯的主打歌曲《國際太空站》及《麻木》。中場時，他自嘲地說：「變了很多，沒想到這幾年迷上健身，心情也轉變很多，還剃掉了頭髮。」最後，現場歌迷一起拿起手機開啟燈光，為深情歌唱的大文營照出宇宙的星空感。



於分享會中請來台灣歌手陳芳語（Kimberley）助陣，二人更合唱當年經典對唱情歌《綜藝節目》，Kimberley說：「大文一個月前邀請我在分享會上一起唱歌，我立刻答應一定要來。」Kimberley早上在台中為婚禮活動獻唱，之後趕搭高鐵來出席分享會，大文並透露剛過去的23日是Kimberley的生日，台下觀眾一起唱着生日歌，場面溫馨。