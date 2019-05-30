師兄妹囊括創作獎　白安見莫文蔚秒變粉絲

男歌手蕭秉治和「創作精靈」白安早前在新加坡的「流行音樂全金榜盛會」再度獲獎，白安以全新創作專輯《1990s》奪得「年度最佳創作女歌手」獎項，而蕭秉治則憑藉首張個人全新創作專輯《凡人Mortal》獲得了「年度最佳創作男歌手」及「年度最佳新人」兩項大獎，師兄師妹囊括創作男女歌手，非常難得，「唱作雙才」已計劃八月來港舉行演唱會。



白安現場演唱《讓我逃離平庸的生活》和《離開後》，她說：「希望通過這首歌帶給大家勇氣和希望，重新找到最喜歡的自己」，同時她也帶來經典歌曲《是什麼讓我遇見這樣的你》，一開口便聲入人心，領完獎後白安一早又飛到上海，準備下期綜藝節目比賽。



蕭秉治表示感謝歌迷三年來的等待，透露即將在7月展開《凡人MORTAL》巡迴演唱會，現場他演唱《凡人》、新曲《愛過你有多久就有多痛》，以及經典歌曲《我還是愛著你》，引領全場大合唱。



蕭秉治和白安並與畢書盡在後台作音樂交流，期間白安一見到女神莫文蔚，平常予人冷靜的白安，見到莫文蔚即變小粉絲，要求合照，白安說；「我一直很喜歡莫文蔚，等了很久，終於有機會跟她合照了！」而蕭秉治也大讚女神親切的態度讓他至今印象深刻，他說2013年來到新加坡領獎時，臨時大膽邀請莫文蔚上台一起大跳「射手」舞，沒想到她大方配合，這次能再見到女神很開心。