任性貪心失姻緣　廖碧兒諗通唔怕單身一世

現年40歲的女星廖碧兒雖然縱橫情場多年，對象不是演員便是有錢人，但最終也未能開花結果，故至今仍是單身盛女。驀然回首，原來碧兒曾想過於事業起飛之際結婚，惟野心更勝一切，當時另一半未能配合，最終分手收場。即使往後數段感情也失敗而回，但碧兒卻無悔，揚言即使單身一輩子也沒關係，因沒有婚姻束縛讓她更自由。華姐出身的廖碧兒樣子甜美，當年出道即平步青雲，惟期間因連番負面新聞，再加上身體健康響起警號，最終離開娘家無綫，繼而到內地發展4年，早年終回歸香港，簽下模特兒公司為經理人，鐵定重新開始。



最近她參與ViuTV劇集《婚內情》，與前輩鄧萃雯（雯女）及陳錦鴻合作，劇中演雯女妹妹，因成長期間姊妹倆愛上同一個男人（陳錦鴻飾），最終雯女安排碧兒到外國讀書結束三角關係，惟多年後碧兒返港開舖，與錦鴻關係仍千絲萬縷。



分手後無謂再見



碧兒透露現實中與家姐關係向來親密，唯一與劇中不同，便是姊妹間擇偶條件大不同。雖然入行後拍拖次數五隻手指數得完，但碧兒不諱言與舊愛們結束關係後，即使再見亦是朋友，但往往也不會經常聯絡，她說：「完咗就完咗，間唔中喺社交網問候，見就好少，成日聯絡對下一個唔好，我都唔想對方咁做。（有冇舊愛想復合？）細個冇咩人追，最近有個加拿大嘅舊同學嚟香港，佢話原來10歲時鍾意過我，好好笑。」



事業高峰不想停



談到目前的愛情觀，碧兒坦言凡事不要心急，因已過了很想成為人妻的階段：「又唔係18歲。曾經有段時間好想結婚，但當時好多機會，冇咩時間，就係因為唔得所以更加想去做。嗰時加拿大啲朋友一個個結婚生B，自己一方面想結，但又任性想拍嘢，貪心囉！覺得個個都要就我，我賺錢都係為咗個家，想同我拍拖嘅要就我，但要我停咗工作擺時間喺家庭，我又唔想，對方唔肯遷就，咪分手囉！」



寄情養狗靠老竇



此後的碧兒便把心意放於養狗之上，一來愛犬遷就到其時間，二來廿四孝父親亦可以幫忙照顧，令她能夠專心事業。問到其父是否見過她的歷任男友？碧兒笑說：「佢會知，認真嘅會帶畀佢見，我咩都講畀爸爸知，大家性格好似，嚟香港生活咁多年，唯一信任只會係爸爸，工作、感情都會問佢意見。（咁多次情傷點處理？）最記得8年前，感情、事業、身體一下子爆發，住咗3個月醫院令我體會好深，一下子長大好多，覺得真係要錫自己。」



難頂花弗決斬纜



談到入行多年唯一公開與盧啟賢的一段情，碧兒認為當時已夠成熟能夠承擔，惟後來男友不斷的花邊新聞，最終她主動斬纜，問到拍拖前是否熟知對方背景？她說：「每段感情唔會清楚晒先開始。（公開咗有影響？）都會，如果佢夠愛你就可以包容，一下子好難。（拍半年就分手！）都唔係好快，可能做朋友會好啲。（單身都快樂？）容易啲，自由啲，之前突然一個人飛去峇里行山，屋企人擔心啲，要我每一個鐘報平安。（諗住單身一世？）唔介意，單身唔代表冇朋友嘅！」



想夢開自家酒莊



眾所周知碧兒的紅酒事業做得相當出色，除考獲多個專業資格外，碧兒也習慣一年飛外地4次觀察葡萄生長情況，適逢今年乃其紅酒事業10周年，問到將如何慶祝？她說：「法國酒莊話同我開派對，諗住9、10月，順便去摘葡萄。（目標擁有自己酒莊？）好貴，呢個係我嘅夢想。（仲想考幾多個專業牌？）酒牌唔一定要考太多，好多出名嘅釀酒師唔一定有牌，反而學到邊啲酒配咩食物已經好滿足。」



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