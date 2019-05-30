想食點心！金在煥難忘同Wanna One來港奪獎

本周一度過23歲生日的韓國限定男團Wanna One成員金在煥，剛在首爾舉行兩場粉絲見面會，而他早前宣布將於7月30日在香港九龍灣國際展覽中心匯星舉行個人見面會，是他首度以個人身份來港見粉絲，而他最近率先接受東網訪問，問到首次舉行個人見面會，有否感到緊張，他就說：「比起緊張，我很興奮能舉辦我的個人見面會，我想見面會快些到來！」不過金在煥亦坦言擔心自己能不能用一個人的聲音將整個演出由頭帶到尾。



談到在香港的回憶，金在煥就難忘和Wanna One成員一起吃了很多美食，而最印象深刻的就是在《MAMA音樂頒獎禮》上奪得最佳男團的獎項，問到來港最想去甚麼地方或吃甚麼美食？他就說：「我想食點心，還想去尖沙咀！」而金在煥又透露仍有與Wanna One的成員聯繫：「我們有一個聊天群組，主要在那裏聊天。」



而談到2019年的目標，金在煥希望能在頒獎禮上奪得最佳新人或最佳男歌手獎，如有機會去旅行，就最想去美國：「我想在感受自由氛圍的同時創作音樂。」