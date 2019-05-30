解11年心結！陳法蓉爆蔡少芬曾想推張晉畀人

藝人蔡少芬同陳法蓉多年來喺圈中互相扶持，感情相當好，但原來佢哋之間有個收埋咗11年嘅心結！蔡少芬同老公張晉近日同張媽媽一齊上內地綜藝節目《我最愛的女人們》，喺最新一期節目入面就邀請咗陳法蓉做嘉賓，盡訴心中情！



閨蜜嚟到梗係乜都講，陳法蓉就大爆當年蔡少芬一度想將張晉推介畀其他女仔，蔡少芬更興奮地直認不諱，令張晉聽到都好意外，仲睥一睥老婆，搞到蔡少芬即刻收番笑容！



陳法蓉又喺節目入面表示同蔡少芬識咗咁耐從來冇嗌過交，唯一一次衝突就係11年前喺蔡少芬結婚當日畀對方鬧爆，令陳法蓉耿耿於懷到依家，仲講到忍唔住喊！原來陳法蓉喺當日揸車載咗班好朋友去現場，引嚟大批記者，令想低調結婚嘅蔡少芬大發雷霆。陳法蓉當時因為唔想破壞好姊妹大好日子，所以就死忍繼續參加婚禮，點知一忍就忌咗11年！佢話因為係蔡少芬第一次咁大聲同自己講嘢，所以特別印象深刻。



見到姊妹委屈到喊，蔡少芬就解釋番當時因為同張晉結婚被指係「下嫁窮小子」，搞到佢壓力好大，所以非常唔希望婚禮被媒體打擾，所以見到有記者到咗現場，先忍唔住向陳法蓉發脾氣。