48歲過氣男星原田龍二公園車震斷正

48歲日本過氣男星原田龍二，曾是90年代人氣偶像，拍過全裸寫真《愛》，去年8月全裸出席記者會博出位，但都未能催谷他人氣。不過昨日雜誌《週刊文春》就爆出他與女子車震，火速成為新聞人物。



原田龍二是有婦之夫，2001年結婚育有一子一女，不過私生活一團糟，曾與多名女粉絲有一手。《週刊文春》於5月10日拍到他深夜駕車接載一名30多歲女子，到郊外僻靜公園車震。原來原田有愛約女士到公園車震的癖好，曾跟他搭上的女子爆料指，原田每次都帶女方到郊外公園車震，都是停在公園路旁的「指定席」位置，停車後即猴擒女方，然後轉到後座滿足他的淫獸一面，完事後送女方到附近車站便分手，之後斷絕聯絡，該女子斥原田十分虛偽。原田事後被《週刊文春》記者追問公園車震一事，他回答：「做了不應該做的事。」默認偷食一事。醜聞爆出後，原田昨晚錄映節目離去時，被記者包圍，他即場鞠躬道歉，而他明天會舉行記者會，為背妻偷食事件公開道歉。另外，他拍攝的NHK電視台旅遊節目，明天播出一集會刪走他演出的片段。



原田龍二於1990年參加雜誌《JUNIOR》辦的偶像選舉入行，曾獲得日本奧斯卡新人獎，之後演出過《百年物語》、《相棒》、《水戶黃門》等劇集。

