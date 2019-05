名媛楊張新悅舊年年初孖住老公楊哲安同三個女拍MV,宣布自己一不小心又有喜,同年七月誕下四女Lola,屋企儲夠4條Queen!點知今日楊張新悅喺社交網上載一條肚凸凸片疑似有喜,唔通又再一不小心又有咗?



澄清只係食多咗



事緣佢同何嘉莉等人着住婚紗喺銅鑼灣行CatWalk,仲笑指扮緊美劇《Sex and the City》:「Sex and the City- drunken brides之銅鑼灣版。」着住露腰婚紗嘅楊張新悅,條腰望落有少少粗,仲好似肚凸凸咁,即引起網友熱議,立刻留言問佢係咪準備生第五個,令佢要澄清:「生日月份食得太多,唔好意思嚇親大家。」哦,原來只係肥咗少少啫!