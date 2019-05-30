被祖兒愛的回禮感動　Kenny高呼天道酬勤

天后容祖兒與關智斌（Kenny）早前到日本拍攝一系列「斌祖二世古」滑雪片，在北海道最後一日兩人深情對話，Kenny想起一件連自己都忘記的事，原來早在十幾年前，他曾為祖兒寫了一首《勇氣情歌》，祖兒冇想過Kenny會為她寫歌，但當返到屋企後，靜心欣賞那首歌時，就感動到起雞皮。為報答Kenny的窩心舉動，祖兒返港後立即入錄音室重新演繹《勇氣情歌》，新版《勇氣情歌》MV甚有心意，祖兒專登找了她與Kenny多年來的合照放入MV內，有些照片連Kenny也未見過，好多網民看完MV亦感動到喊。



看完MV的Kenny，亦於深夜發文，他說：「有一年在頒獎禮她給觀眾發出噓聲嘅時候，想着想着就猛然想起寫勇氣情歌的因由」寫完首歌後Kenny又覺得有點唐突，故最後也藏於心底：「我們在這個大家庭成長很多年，比較偏向於心照不宣，有甚麼不開心就會慰問兩句然後就唱K食飯轉換心情，等你能量滿滿瞓醒一覺再重新出發……上天的安排有時很有趣，有時候你以為做的東西是徒勞無功，又或者有的時候覺得白費心血……他會用一個很有趣的方法告訴你，天道酬勤！容祖兒就是一個最好的例子。」祖兒亦都留言話：「這一刻只想在你懷中大哭一場。」係愛呀！