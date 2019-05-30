100%芬蘭製造！鄧小巧新歌3日搞掂晒

歌手鄧小巧早前飛到芬蘭，展開一連十天的創作之旅。此行還有音樂監製兼創作人馮穎琪、謝國維、藍奕邦和MV導演Sheng等，他們到當地會合監製Leo Jupiter，炮製新歌《精神餵飼》。由作曲、填詞、編曲到完成錄音，僅花72小時，連MV都在芬蘭取景，百分百Made in Finland！



第4日拍埋MV



被譽為「治癒系歌手」的小巧，決定挑戰自我，在音樂路上開創更多可能性，3月自推出唱片《No concidence》後，拒絕休息，隨即與創作團隊出發到芬蘭，炮製新歌。小巧說：「可能真係身在外地，創作靈感特別多，被當地生活文化衝擊，當地監製Leo同埋我本身嘅創作班底，連埋我5個人困喺錄音室一齊作曲、填詞、編曲和錄音，無論音樂聲、我主唱把聲同埋和音都一次過3日搞掂晒，第4日就拍埋MV，一氣呵成，好攰但好刺激，好滿足。同Leo合作好多火花，佢有好多新諗法，放埋一齊好得意！」歌詞反映現在很多人依賴上網，瀏覽不同平台去「養活」他們的「精神」，有人喜歡留言批評，同時亦有好多人渴望批評而獲存在感。



繼續歐洲創作之旅



首次在芬蘭拍MV，小巧穿梭大街小巷、特色廣場、地鐵站、月台、列車、碼頭和公園，她說：「今次我哋去咗好多地方拍，周圍拍嘢都冇乜人理我哋，好多空間，申請手續又唔複雜，好舒服。」雖然小巧在鏡頭前衣衫單薄好瀟灑，但事實上被大雨和風雪吹到手腳僵硬，就算穿羽絨和披毛氈也未能抵寒，工作人員於是擁抱為她人肉取暖。小巧笑說：「每次嗌Roll機就落雨、落雪，仲特別大風，一停機就出太陽，唔通芬蘭唔鍾意我？」話雖如此，但她沒有被打擊，揚言繼續歐洲創作之旅，下站希望到瑞典和丹麥。