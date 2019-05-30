Simba現身！《獅子王》音樂劇將首度襲港　

迪士尼的《獅子王》（The Lion King）動畫深入民心，今年不但有新版電影上映，首演至今逾21年的國際級巡迴音樂劇更將於12月18日首度襲港，共開23場，迪士尼劇場製作部主席Thomas Schumacher與眾主角包括「Simba」Jordan Shaw、「Rafiki」Zodwa Mrasi與「Nala」Amanda Kunene等今日率先到港舉行發布會，除了介紹劇組如何將著名動畫搬上舞台，三位演員更即場換上戲服上演幾段音樂劇場面，開場時一唱「Hakuna Matata」，洗腦名曲《Circle of Life》響起時，幾乎人人舉起相機留影，至於「Simba」與「Nala」仲有唱《Can You Feel The Love Tonight》，情深起舞，場面動人！



Thomas於活動上表示很高興將《獅子王》巡演帶到香港，而三位演員受訪時不約而同表示角色雖然是為大眾心中的經典，但比起困難與挑戰，對於演出更感榮幸，希望帶來有個人特別的角色，至於他們亦一致表示希望能於香港盡情遊覽，Jordan自爆14歲時曾經訪港，當時對香港「一見鍾情」，認為一個城市有齊高山、高樓大廈以及沙灘等，五臟俱全而且天氣又好，令他樂而忘返，更表示期待年尾於香港欣賞除夕煙花！至於Zodwa與Amanda亦大讚香港，後者更表示青馬大橋都好靚，準備12月訪港演出時，一放假就偷閒做遊客！



