Simba現身！《獅子王》音樂劇將首度襲港　

迪士尼的《獅子王》(The Lion King)動畫深入民心,今年不但有新版電影上映,首演至今逾21年的國際級巡迴音樂劇更將於12月18日首度襲港,共開23場,迪士尼劇場製作部主席Thomas Schumacher與眾主角包括「Simba」Jordan Shaw、「Rafiki」Zodwa Mrasi與「Nala」Amanda Kunene等今日率先到港舉行發布會,除了介紹劇組如何將著名動畫搬上舞台,三位演員更即場換上戲服上演幾段音樂劇場面,開場時一唱「Hakuna Matata」,洗腦名曲《Circle of Life》響起時,幾乎人人舉起相機留影,至於「Simba」與「Nala」仲有唱《Can You Feel The Love Tonight》,情深起舞,場面動人!



Thomas於活動上表示很高興將《獅子王》巡演帶到香港,而三位演員受訪時不約而同表示角色雖然是為大眾心中的經典,但比起困難與挑戰,對於演出更感榮幸,希望帶來有個人特別的角色,至於他們亦一致表示希望能於香港盡情遊覽,Jordan自爆14歲時曾經訪港,當時對香港「一見鍾情」,認為一個城市有齊高山、高樓大廈以及沙灘等,五臟俱全而且天氣又好,令他樂而忘返,更表示期待年尾於香港欣賞除夕煙花!至於Zodwa與Amanda亦大讚香港,後者更表示青馬大橋都好靚,準備12月訪港演出時,一放假就偷閒做遊客!