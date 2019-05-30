憑歌寄意！Cheronna心痛好友被賤男「虐待」

組合Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）有份參與作曲的第三首個人新歌《無利可圖》，早前到郊外及隧道拍攝MV，由於拍攝當日天氣炎熱，並且隧道空氣不流通，又唱又跳的她，未拍攝前已預知會「爆汗」，她說︰「今次這首歌繼續會跳舞，而且比較以前Super Girls嘅作品，跳得最多最激，會爆汗嘅一次，今日天氣好焗，預計拍攝時會出好多汗。」提到她有份作曲，Cheronna直言是講述一段維持了5年的男女關係，而且更是她好朋友的親身經歷，她說︰「呢首歌係我好朋友嘅經歷，講佢哋一齊好長時間，但期間男方不斷出軌、講大話，對我朋友有言語暴力、精神暴力，甚至乎會郁手郁腳。」不過Cheronna透露她的好友仍選擇去相信對方︰「我作為朋友，睇到呢5年間，佢不斷畀對方拆磨，但不斷搵方法去安慰自己，都好心痛，而我哋呢班朋友都覺得呢個男仔係唔好，但佢都寧願去繼續相信對方。」



Cheronna直言因此差點跟好友「反面」，令她有感而發去憑歌寄意，她說︰「呢首歌就係講呢5年個女仔付出咗幾多，寧願選擇相信同愛呢個人，仲要幾乎差唔多結婚，但最後個女仔終於醒覺，回想自己一直以來付出根本不值得，不過當時佢差點連身邊朋友都失去埋，因為佢覺得另一半最緊要。」Cheronna還找來年輕Rapper Young Hysan，以rap的形式去講這段關係中男方的睇法。



MV花了12小時終順利完成，不過Cheronna透露拍攝前心情非常緊張，笑言有點心慌慌，她說︰「因為我去到郊外的拍攝地點時，不斷見到唔少動物屍體，真係好得人驚，好似拍攝嘅隧道入口就已經見到了，拍攝前一直祈求，希望呢個地方會令我可以安心去跳舞。」