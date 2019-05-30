吊十層樓高！苑瓊丹堅持唔用替身親自上陣

由林峯、蔡卓妍、方中信領銜主演的年度超級網劇《PTU機動部隊》正於「黃Viu煲劇平台」熱播，當中飾演林峯「爛賭」母親的苑瓊丹（苑仔），在戲裏不乏惹笑「爆肚」。擅演喜劇的苑仔，在《PTU》中再次發揮喜感本色，飾演林峯「爛賭」母親，二人母子情戲份既搞笑又煸情，其中苑仔更不時「爆肚」兼開「黃腔」，對此苑仔表示：「我都唔記得有講過『黃色笑話』，成日都『爆肚』。」除了對白之外，苑仔透露為配合「爛賭」造型，她亦出動私伙耳環，她說：「劇中我戴住隻關刀耳環，賭錢嘅時候就劈劈劈，呢隻玉造關刀耳環，係我開拍前特登花咗五千蚊買返嚟，呢隻關刀耳環由一千蚊到五千蚊都有得賣，我有朋友話隻耳環用嚟拍戲，唔需要買太貴，幾百蚊買隻就得，不過我對自己係有要求，所以買咗最貴嗰隻。」



此外，《PTU》中有一幕講述黑幫為威脅林峯，綁架苑仔用吊車把她吊在十層樓高半空，雖然驚險，但拍攝期間苑仔堅持親自上陣，事後她表示：「依家嘅威吔好似麻繩咁粗，唔會驚，加上幕後工作人員同我好熟，唔會整蠱我，我都好放心拍攝呢場戲。」