郭富城戥方媛順產心痛：暫時唔追慈姑椗

再度榮升做爸爸、誕下第二名小公主的天王郭富城，今日風騷出席環保活動，支持香港首個「無膠日」。甫受訪，一臉慈父樣的城城難掩喜悅，主動向記者分享「二寶」：「細女出世之後未見過大家，二寶喺4月出世，中文名仲研究緊，英文名叫Charlotte，因為想同大女（Chantelle）一樣都係用『Ch』開頭。」之前太太方媛（Moka）出Post爆大女呷醋？城城笑住承認：「有少少啦！我抱住BB佢就有少少呷醋，咁我都仲係新手，都慢慢學習緊，都OK嘅，會氹吓大女。（可以一湊二？）細女都仲細，得個幾月未出得街，遲啲一家大細再去公園玩。」



心痛老婆兩胎順產



講到Moka得天獨厚極速收身成功大露纖腰，城城冧笑話「OK」，然後心痛謂：「佢好辛苦！（點樣獎勵佢？）錫佢多啲！自從今次二寶出世，發覺媽媽真係好偉大，佢兩次都係順產，過程都好辛苦。」續透露兩次都有入產房陪同太太，更有幫手剪臍帶：「睇住佢哋兩個出世，覺得好開心、好幸福、好感動。（有冇眼濕濕？）唔可以用言語去表達，心入面個感覺好唔同，係好幸福嘅感覺！」全程笑笑口回答，認真幸福滿瀉！



唔追「慈姑椗」？



問到可會繼續追「慈姑椗」？城城肯定謂：「暫時唔會住，呢個世代嘅思想，仔女都真係冇所謂，最緊要係健健康康，我唔知有仔仔係咩感受，但依家有兩個女都好滿足！睇到太太喺分娩過程好辛苦，真係好偉大，想太太休息吓先！」名乎其實是愛妻號！



教育下一代支持環保



講到環保方面，他大力支持宣揚環保訊息：「唔單止自己，亦提醒咗我要教育下一代，要做好榜樣。例如教囡囡用環保餐具，減少用一次性塑膠，灌輸保護地球的重要與責任，呢樣係累積番嚟嘅美德。」城城更自爆每朝都會食菠蘿包做早餐，會叫家傭攜環保飯盒去購買，亦會用咖啡壺去買咖啡。