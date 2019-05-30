分手魔咒！劉穎鏇鄧卓殷呼籲選港姐咪Long D

《2019香港小姐競選》將於9月8日舉行，一眾師姐陳凱琳、劉穎鏇（Tiffany）、陳曉華、鄧卓殷（Amber）和丁子田等出席記者會，並由丁子田鋼琴演奏港姐主題音樂揭開序幕。



Tiffany透露近日不停發掘有潛質參選的朋友：「我Auntie朋友個女素顏都幾靚，喺外國讀完書返嚟，推動緊佢參加，我可以做推薦人。」談到與Amber參選時均有一位Long Distance男友，最後分手收場，故會否向有意參選的靚女作事前輔導？Tiffany笑說：「又啱，等我問吓先。（會唔會叫啲男友喺外國嘅女仔唔好參選？）如果大家都係香港嘅咪冇事囉！其實呢樣好緊要，當年我喺美國，都唔知會留香港發展，關係真係好難維持。」



Amber聞言亦笑說：「會同佢哋分享經歷，有咩問題會出現。（感同身受？）分開兩個地方係難，睇唔到個Ending Point。（咁依家同郭子豪傳緋聞咪睇到Ending Point？）冇呢件事。（子豪舊愛話佢講大話喎！）我唔清楚，都係睇新聞先知，冇特別諗呢個問題。（唔清楚點開始？）同我冇乜關係，朋友啫！」