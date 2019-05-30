童話世界拍MV　梁詠琪仙氣飄飄

歌手梁詠琪（Gigi）加盟環球唱片首支廣東歌《再見灰姑娘》，早前拍攝了一個以超現實的童話世界作為場景的MV，有戶外草地拿着巨型茶杯，還有很多可愛剪紙兔仔陪伴，恍如走入夢遊仙境。不過拍攝當日烈日當空，天文台更發出酷熱天氣警報，難得Gigi無損心情，她說：「我總覺得拍得辛苦嘅MV，通常作品出來都係被讚好嘅，所以辛苦都值得。」



MV中Gigi換上三套仙氣又高貴的造型，配合不同華麗場景，十分吸睛。提到她加盟首張專輯概念是她以說書人的角度，道出歌曲中的喜怒哀樂，主打歌新歌，呼應了19年前Gigi一首悲情歌《灰姑娘》，當年身處其中的女主角，勾起不少失戀共鳴，多年後她已轉換身份，從說書人角度看局中情，以自身經歷告訴大家，不要對愛情死心，童話故事美好結局，並非遙不可及，下一個幸福公主可能是妳！Gigi說：「我想從一個說書人的角色，告訴大家《再》是一個有希望的故事，對比以前的《灰姑娘》，當日嘅女主角，雖然在愛情上失意，但不要放棄，希望大家對愛情抱樂觀態度，只要用心去感受，努力去爭取，勇敢踏出去走自己想走嘅道路，幸福絕非遙不可及。」她說用說書人概念融入唱片之中，原因這幾年有了女兒，經常要講故事，接觸許多童話及益智書，故現實生活中，她亦是真正有經驗的說書人。她說：「每當與小朋友講故事，不單止小朋友滿足，從童話故事中我亦得到很多領悟，原來以成年人角度去思想，與別不同，呢次故事係說給大朋友聽，相信又有另一番體會。」

