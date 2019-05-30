讚城城細女好得意！千嬅後悔當年冇追B

正忙於舉行巡演的楊千嬅，身體力行支持老公丁子高有份策劃的「不要膠下去」攝影展覽，以響應香港首個「無膠日」。千嬅大爆再度榮升做爸爸的郭富城（城城），有分享細女照片：「好得意！兩個女都眼大大、好靚、好似樣。（似爸爸多啲定媽媽？）兩個都似。（有冇流晒口水？）冇，呢啲緣分嚟嘅，早知係咁當年就盡快追，唔好隔咁耐，依家隔太耐個仔都7歲，係另一種教法。」將來想同城城對親家？她打趣話現時被小朋友管返轉頭：「教佢哋自己選擇，冇得管，有時去Play Day都會撞到蘇永康個仔，畀佢哋自己擴闊社教圈子。」



多謝葉德嫻提醒



席間有不少藝人分享環保Tips，其中葉德嫻（Deanie）呼籲大家應減少着波鞋，因為波鞋鞋底含塑膠成分，而接住身穿波鞋的千嬅甫上台險於梯間仆親，即被主持人林盛斌揶揄：「都叫咗你唔好着波鞋！」場面爆笑！千嬅受訪時說：「係佢（林盛斌）第一個畀人話先，都有多謝Deanie姐，自己都醒唔起，依家可以循環再用好多嘢，但如果香港都有環保回收廠就好幫到手，唔使吓吓都要拎去東京回收，其實為下一代着想，每一個城市都應該要有（環保回收廠），不過就要研究有冇影響先。」



講到仔仔，千嬅表示學校方面一早就有環保活動，例如會舉行講座、有環保糾察：「我一拎錯嘢佢就會大嗌『媽咪』，我直頭覺得自己犯咗法咁，依家屋企全部都係玻璃器皿，用咗環保袋好多年，家傭出去買餸都會叫佢用冰袋裝。」續指自Torres出世後就開始特別注重，外出工作都會自備餐具、水樽，蠱惑笑言：「咁先有藉口買啲靚嘢，當然唔好浪費。今次搵到咁多Artist支持，影響力都幾大。」





