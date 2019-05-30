蔡卓妍最驚畀人呃錢：其他嘢就攞去啦！

藝人蔡卓妍（阿Sa）與卓韻芝（阿芝）到電台宣傳舞台劇《情敵勸退師》，表示是為舞台劇來錄廣播劇，但兩個角色和故事都不同，只是都是講勸退師。兩人表示很久沒錄廣播劇，上一次已是起碼10年前的《小火花》，阿Sa說：「以前好青春、亂咁嚟，但今次就複雜，今次係沉重、認真、成熟嘅角色。」阿芝說：「講一個女人結婚又離婚，又準備投入另一段婚姻嘅角色。」阿Sa亦謂：「講唔想畀男人呃，但又想畀男人呃。」問到可試過被人呃？阿Sa笑言：「唔呃錢就得，其他嘢就攞去啦，錢係辛苦賺㗎，感情你呃到咪呃囉。」



阿芝就坦言被騙感情較為難受：「感情代表咗青春，同埋每一個晚上嘅眼淚，嗰種痛係犀利啲，如果冇咗錢可以搵番，但感情一去不復返。」問阿Sa可試過被騙錢或感情？她表示冇試過畀人呃錢：「但好多人問我借錢，真係唔知點答，因為好難確認對方有冇困難，可能大家都覺得我有錢，我會同佢講我冇錢，喺晒媽咪度，但好彩我借咗嗰啲都有還。」她又透露曾有人問她借七位數：「我梗係冇借，我覺得佢冇能力還錢，我會因應狀況作出評估，不過好多人問我借錢都係因為賭錢。」



阿芝透露試過有人問她借錢：「但啲人會覺得佢哋可以問我借，可能覺得我有義氣。」她亦謂其實要視乎對方騙了幾多年的感情及幾年錢，5年已很長，阿Sa即笑言：「5年就算啦！」另外，提到阿Sa舊愛陳偉霆的英文廣告引來大家熱議，她即落閘謂：「唔知呀，冇留意，冇回應。」



