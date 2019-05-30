撐環保唔着波鞋　葉德嫻做善事隨傳隨到

藝人葉德嫻現身為香港首個《無膠日》打氣，在活動上台分享環保心得，笑言可以由每朝起身去廁所開始講起：「唔會用有膠包住嘅卷裝廁紙、學做番梘、用竹做嘅牙刷，服裝上都會着得簡單啲，同唔會着波鞋，因為鞋底含塑膠成分。」



原來她在30年前就開始實行環保，全因一次在紐約被一本書啟發，然後有了警覺，雖然經過多年，但現今仍會做錯事：「上3個星期好口渴去咗買雪條食，但原來個包裝係用膠做，覺得好後悔唔知點算，依家會更加謹慎，凡係有膠嘅都唔買，又例如我想食花生，雖然係用紙包裝，但個蓋係用膠造，寧願幫襯檔口仔買幾蚊花生食。出街都會帶好多唔同大細嘅袋用嚟買嘢食，返到屋企再洗番，咁樣都會安心啲、舒服啲、開心啲。」



問會覺得現場出席的嘉賓環保意識薄弱？她坦言：「佢哋唔夠㗎！大家互相提點，好似着膠鞋咁，個個都會着，所以希望香港有環保回收廠，唔好學其他國家咁將自己啲垃圾拎去窮嘅國家。」



談及做慈善工作，她表示：「如果有人需要我就會做。（唔拍電影？）冇人請嘛。（有人請呢？）睇下咩囉，啱自己先得㗎！（有劇本洽談緊？）冇。」