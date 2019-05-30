大Sell溫情！董潔翟天臨譜巴掌情緣

改編自韓劇《家人之間為何這樣》，以1.3億人民幣打造、並由董潔、翟天臨、邱澤、李立群等主演的內地劇《幸福一家人》，將於明日起逢星期六晚上八時半在無綫翡翠台播放，劇集講述單親爸爸房天福（李立群飾）靠一間手工麵坊將三名子女撫養成人，子女卻逐漸無視父親無私的付出，及後父親發現患上末期胃癌，決定展開一場子女不孝訴訟，實情是給他們上最後一課「愛的教育」。故事內容催淚，感動無數觀眾。



450萬搭建麵坊



劇組斥資450萬人民幣於影棚內搭建房家的安樂窩、麵坊、小區街道及集團辦公室等主景，為增添真實感，街道全鋪上柏油，建築物內除了有傢俬擺設，還配置水電設施，麵坊內也有真實的壓麵條機， 讓工作人員現場壓製麵條作拍攝之用。



董潔飾演房家寶貝女，乃大集團總裁女秘書，工作能幹，感情方面卻被拍拖8年的男友拋棄，及後遇上翟天臨，二人因一巴掌結緣，最終修成正果，董潔回憶該巴掌印象深刻：「當時自己也嚇一跳，因為彼此站的位置稍微偏了一點，也可能他上前的步伐多了一點，結果就打得特別實。」



談到網民讚二人CP感十足，再加上一場翟天臨霸氣吻董潔戲份，被指畫面唯美，董潔表示今次二人首度合作，對手戲亦比較集中，故拍攝過程非常順利。相對於角色的設定，董潔指現實中並非特別任性，平日也會照顧父母多一點，與角色本身有反差，更表示望大眾能透過劇集去真正理解、尊重及諒解父母：「不要吝嗇自己的時間及愛，因為親人是世界上最溫暖的角色，應該好好愛他們。」



邱澤李立群過癮對戲



台灣型男邱澤飾演房家長子、著名腫瘤科醫生，被父親冠以光宗耀祖的光環，惟成長後的他全心投入工作，冷待父親及家人，即使父親以子女不孝提出訴訟，邱澤仍堅持己見，父子一度水火不容，後來發現父親隱瞞患胃癌末期，無藥可救的情況下，邱澤選擇當回孝子，陪伴父親走人生最後一段路。這段父子情令觀眾流下不少眼淚，尤其於麵坊發現父親的癌症止痛藥更悲從中來，淚眼質問父親， 繼而父子抱頭痛哭，情景令人揪心！



唔使做筆記



慈父一角由台灣老戲骨李立群演出，其精湛演技感染台前幕後，邱澤坦言劇中角色外冷內熱，從細節看得出他愛家人，他說：「這是第一次跟李老師合作，戲中跟他有很多對手戲，拍起來很過癮，以前我讀劇本時需要做筆記，跟李老師對戲完全不需要這些筆記，到現場只要對完戲就會很有感覺，拍到最後，我們真的就像是一家人。」問到拍攝時有否憶起現實生活中的父子關係，他說：「像劇中一樣， 愈靠近的人愈容易有誤會，跟現實生活有段時間的我很像，因為忙於工作，少跟家人溝通，也會有些誤會，拍這部劇的時候，父親剛過世一年，當時我常回想起那段日子，也藉着拍戲整理關於家人離開這件事。」



任運傑變「老師傅」



任運傑飾演房家小兒子，個性衝動經常闖禍，無心事業，但遇上到來「報恩」的農村姑娘洪佳寧後， 逐漸受對方善良、時常為他人設想的性格影響，再加上父親訴訟條件影響下，運傑終在廚藝上發揮才華，及後父親患重病，更二話不說辭掉主廚工作，回家繼承父親的手工麵坊。劇中他更獻出螢幕初吻，拍攝時戰戰兢兢硬晒軚， 沒料一親嘴便表現自然，被取笑是「老師傅」！