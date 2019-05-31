9位藝人談心底話　陳煒仍相信愛情

由無綫藝人余德丞、袁文傑、李佳芯、張頴康、朱千雪、楊明、陳煒和洪永城等拍攝的無綫新節目《如果這樣生活》將於六月三日起，晚上十時三十分在翡翠台播放。而節目中，九位藝人會談及對生活有感覺、態度，更會走訪日本、台灣、西藏、成都等地，看看別人的生活態度，分享自己的故事。



而曾經因心臟有事而住院多時的余德丞就大談生死，之前大難不死的他，對生命、生活有不一樣的看法，以前行慣的步伐，今天要慢下來，而之前做的事，之後亦可能停下來，因為這一刻心還在跳，但下一刻就不一定。余德丞自有一番體會，而他會去到日本一個偏僻小島，學習慢活，那兒有一個放棄大城巿高薪厚職而轉去經營搖滾民宿的廚師，他與余德丞會齊齊釣魚、唱歌，大談人生。



其中到雲南的黎諾懿會探訪當地一個法國男子為興趣而留在一條荒村經營私房菜和一間小島上的遺世民宿。到東京的袁文傑，拍出步入中年的他會怎樣面對這個大叔身份，他會探訪東京一個逆流大叔，體驗一下如何利用大叔的身份和時間，去過積極有意義的生活。到了花蓮的楊明，少年輕狂不懂珍惜機會的他，以積極的態度面對自己的過錯，另外到了台北的陳煒，她對愛情仍有憧憬，始終相信另一半必須是心靈伴侶，她更會在台北參與相親活動，看看姻緣會否突然到來。