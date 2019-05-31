東方日報C1：甄子丹同大仔Jeff過招箍實父子情

「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩育有一對子女，不時結伴出席公開活動，是圈中的模範家庭。而他與前妻梁靜慈亦育有一子甄文焯（Jeff），原來他已經大學畢業。有讀者提供Jeff穿上畢業袍與生母的多張合照，並指當日甄子丹未有在場見證兒子重要時刻。



甄子丹於2003年與汪詩詩結婚，婚後育有女兒甄濟如（Jasmine）及兒子甄濟嘉（James），一家四口不時亮相活動，但其實子丹與詩詩結婚前有一段婚姻，與梁靜慈育有一子Jeff，但結婚一年便離婚收場。惟最近有讀者向本報爆料，原來Jeff已經大學畢業，並提供他穿畢業袍與生母的親密合照，指Jeff多年來由梁靜慈含辛茹苦養大，相中亦見她笑容滿面，見證兒子的重要時刻，但爆料者同時指出子丹當日未見蹤影。



「一家五口」上陣



雖然如此，子丹與Jeff感情其實相當不錯，經常保持聯絡，而子丹亦不時在社交網上載與Jeff的合照。今年四月Jeff生日，子丹與他撐枱腳食日本菜，更特意買生日蛋糕為兒子慶生。兩父子更即席切磋功夫，Jeff無懼子丹「宇宙最強」身份，從後「箍頸」，打成一片，而子丹亦感慨時光飛逝，指兒子大得很快，他說：「你們都長大了，準備好迎接這個世界！」



另外，去年Jeff與同父異母的弟妹慶祝父親節，同年子丹有份主演的電影《大師兄》舉行首映，Jeff亦有同場支持爸爸，並與詩詩、James及Jasmine「一家五口」合照，全家出動撐場！另外，過去聖誕節及除夕倒數，亦見Jeff與子丹一家度過，足見他與詩詩、James及Jasmine感情要好，經常見面。



離港工作未能見證



對於子丹被指「冇影」，詩詩昨日出席活動後解釋當日子丹要離港工作故未能出席：「Jeff係有個畢業儀式，但子丹要工作唔喺香港去唔到，但Jeff好乖話唔緊要，話大把機會同我哋影相。其實舊年12月已經同咗Jeff慶祝，當日好熱鬧，仲切埋蛋糕。」



尖子遺傳「宇宙最強」基因



Jeff遺傳了爸爸甄子丹的良好基因，畢業於名校喇沙書院的他，自小成績優異，更成功考入香港大學。性格好動活躍，參加學校不同的課外活動，特別投入大學劇社活動，甚有演戲細胞，並曾在校際比賽中獲得「最佳導演獎」及「最佳劇本獎」，更以師兄身份帶領師妹及師弟，是劇社活躍成員之一。



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