2歲仔仔去過5次旅行！黃芳雯：佢已經懂事

藝人黃芳雯（Paula）日前舉家去新加坡玩5日4夜兼順道探親，今次亦是Paula第5次帶同仔仔去旅行︰「天天依家已經2歲幾，大個咗好多，同埋佢自己都有旅遊經驗，都唔需要帶太多嘢去，行裝輕便咗好多，開始得心應手！佢又已經懂事，唔會成舊飯咁，哈哈！」



講到難忘事，Paula表示天天試咗好多第一次，為仔仔感到驕傲︰「最開心係佢嘗試策騎，佢平時係屬於觀察型嘅Baby，見到前面有好多小朋友排隊，一開始都唔係好敢跟住排，要我抱住仲夾得好實，但真係輪到佢嘅時候，可能佢已經觀察到前面嘅小朋友做緊啲咩，就好放心去嘗試，見到佢兜咗一個圈出返嚟好淡定，仲好開心咁同我哋揮手，嗰一刻我就覺得佢真係大個仔啦。」另外，Paula亦都有帶仔仔去睇唔同嘅動物︰「新加坡動物園啲動物可以同人有近距離嘅互動，例如可以餵大象，天天返到香港不時都會提番起，好開心。」



Paula笑言叉足電返港後又要重投工作懷抱，繼續拍攝開電視的節目︰「依家主持緊《Fit開有條路》、《細路睇電視》呢兩個橫線節目，基本上所有觀眾日日都會見到我，所以就要繼續忙碌嘅工作，而嚟緊都會開一個新嘅飲食節目，依家都準備緊。」續透露暑期會推出自家生意，佢都話都好期待。



