爆肌洗細佬味　朱敏瀚靠背後的男人彈起

前華姐余思霆男友、有「御用細佬」之稱的無綫藝人朱敏瀚，曾因角色被定型而跌入樽頸位，一度冇劇拍靠做主持維生，直至今年入行10周年，終成功「洗底」操弗變肌男，即獲監製睇中首度挑戰做打男，他坦言新形象好評如潮，更大爆全靠「幕後功臣」藝人關梓陽。



朱敏瀚（Brian）早前拍新劇《極度怪咖》擺脫「乖乖仔」形象，180度轉變成為爆肌拳王，表現令人期待，他坦言早在數年前已有意「改頭換面」：「我17歲就入TVB，當時仲細，一定係做人哋嗰仔、細佬呢啲角色，但始終冇可能套套都後生劇，有段尷尬時期，我就入咗《都市閒情》過渡唔夠Show嘅日子，好彩每個禮拜都有穩定嘅出鏡費，但嗰時就好清楚自己目標係做演員，知道有機會再主力拍番劇，我決定一定要改變。」



前輩讚掂



Brian操肌後「佬味」大增，更即引起關注：「好多謝監製留意到我嘅轉變，安排我拍新劇，最開心係好多前輩，好似大王（安德尊）、昌哥（李成昌）咁，都話呢個Look得，叫我keep住，真係好大鼓舞。」



地獄式加操



回想操肌過程，Brian直言全靠「背後的男人」默默扶持，就是無綫藝人關梓陽（Leo），其實Leo是兼職健身教練，曾奪健美比賽亞軍，二人因劇集《機場特警》結緣，繼而展開地獄式特訓，Leo說：「Brian真係好勤力，好多人啱啱開始操都要時間適應，但佢一嚟就好堅決，咩要求都做到，睇得出佢為咗夢想去到好盡。」



除做私人教練，Brian拍攝《極》的打拳場口時，更邀請Leo擔任顧問，兩兄弟拍住上。講到未來動向，他計劃學功夫增值，而Leo則希望開設健身中心。



場地：My Fitness

