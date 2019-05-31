等男方開口　湯洛雯同羅天宇翻撻機會係…

藝人湯洛雯於新劇與黃德斌有感情線，當中更有場激烈咀戲，笑言此乃演員生涯最強之吻！處於感情空窗期的她，對於與舊愛羅天宇會否復合，她斬釘截鐵Say No，即使早前齊齊出埠開工，也沒有半點愛火重燃的思緒，認為做回朋友感覺更舒服。



湯洛雯（靚湯）於無綫新劇《婚姻合伙人》中演護士，處事愛恨分明，遇上黃德斌飾演的花花公子，難免存有偏見，在一次偶然機會下，靚湯獲安排照顧受傷的黃德斌，二人成了歡喜冤家，及後靚湯更暗生情愫，劇中兩人有場咀戲，令伊人印象深刻。



愛情欠理智



以往多於浪漫氣氛下拍攝咀戲的她，以強吻來形容今次與德斌之吻：「係拍攝生涯入面比較激烈嘅一次，咀起嚟有少少緊張，德斌畀人大哥哥感覺，好冷靜，呢套劇係兩年前拍，當時自己係半新人，好多人問我同佢拍會唔會驚，但我同佢雞啄唔斷，第一次合作已經好愉快。」



談到角色性格愛恨分明，現實中又如何？靚湯自嘲於愛情方面欠理智，向來以感覺行先：「咁多次拍拖都係咁，可能本身冇咩安全感，要對方好鍾意我，先可以放開個心去鍾意佢。」



對羅天宇冇感覺



與舊愛羅天宇分手一年半，早前雙雙出埠拍節目，不過即使朝夕相對，可是再無觸電感覺，反而昇華至老朋友關係：「個節目喺舒服狀態去拍，唔會有芥蒂，如果有觸電感覺就唔會分開啦！真係冇。（冇一絲留戀？）分開係成熟嘅決定，經過深思熟慮，依家保持朋友關係可以好好相處。（身邊人有冇催你拍拖？）自己好宅，朋友叫我出街識新朋友，但我又唔想，平時返工扮靚已經好攰，個男仔係就會出現啦！我唔會去相睇，對自己仲有信心，愈刻意搵愈唔會搵到，反而突然之間就會遇到，一見鍾情都可能會。（主動出擊？）唔會啦！一見只會係有好感，會等個男仔主動開口囉！」



場地：HOKO Farm