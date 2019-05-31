預告片曝光　72歲史泰龍再演Rambo流最後一滴血？

現年72歲的荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）從影以來演過兩大經典角色：拳王洛奇（Rocky）同越戰退伍軍人蘭保（Rambo）。今年，他將會最後一次演Rambo。《第一滴血》（First Blood）第5集-《Rambo：Last Blood》（暫譯：《Rambo：最後一滴血》）將於9月20日於北美公映。而影片首張海報及預告片正式曝光！



今次Rambo要對付的並唔係軍人而係墨西哥毒犯，故事講已退隱開牧場的Rambo為拯救好友被綁架的女兒而深入虎穴去墨西哥進行拯救行動！一如以往，Rambo都係孤軍作戰。預告片中見到將招牌長髮剪短的Rambo拎住招牌鋸齒刀及弓箭以寡敵眾拯救人質。預告片於香港時間昨晚9時推出，截至目前，於YouTube的點擊率已高達319萬多次，大部分網民均對影片表示期待，不過亦有網民留言不滿Rambo轉髮型：「Rambo唔留長髮？那依家就似洛奇演Rambo。」



《第一滴血》於1982年上映時大受歡迎，全球勁收1.25億美元（約9.75億港元）票房，其後再開拍多三集。其中以1985年的續集票房最勁，當年全球累積票房高達3億美元（約23.4億港元）。四集合共票房高達7.27億美元（約56.7億港元）。

