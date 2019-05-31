出血以為流產！黃澤鋒太太高齡懷孕被詛咒

現年52歲嘅藝人黃澤鋒去年宣布太太陳麗麗佗B，而令人驚訝嘅係麗麗52歲仲可以自然懷有第一胎，佢就喺無綫節目《媽媽唔易"造"》中，分享高齡懷孕心情同埋當中嘅苦與樂！



地下成灘血



麗麗直言做運動係令佢懷孕嘅最大因素，佢喺10年前先開始學泰拳，覺得身體打好基礎，當想生BB時，無論咩年紀，成功懷孕機會都大啲！不過懷孕頭3個月，係流產高危期，而佢都有驚險情況出現：「出過血，自己好擔心，難得有（BB），會唔會係一陣間嘅開心呢？」佢憶述當時情況：「有一晚12點幾，我咳！去洗手間時候，咦！點解有灘血嘅？」到凌晨2點幾再去廁所，發現流得更多血，好似經期流量咁多，而老公都好緊張！之後即刻預約醫生，檢查後發現係胎兒下神經線嘅微絲血管喺佢咳嘅時候谷爆咗，不過傷口會癒合，令佢終於安心番！經歷此事後，佢依家都好頻密做產檢，照超聲波見到BB輪廓時佢都一面滿足，而醫生都話好健康！



望陪伴囡囡成長



麗麗亦透露宣布喜訊後，帶咗好正面訊息畀大家，令唔少朋友都好有希望！不過都有負面反應！佢話：「有啲好絕，咒你（BB）有唐氏綜合症呀、生出嚟養唔大呀！」當講到陪伴小朋友成長「有限期」時，麗麗就話對身體健康要求好高，先可以睇到佢成長，希望教曉囡囡點樣思考、想像、長大，將最好嘅嘢教畀佢！